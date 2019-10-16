Nâzım dostları Münih'te buluşuyor

Nâzım Hikmet Kültür Derneği, 'Dünden Bugüne Almanya’ya Emek Göçü' başlığıyla Münih'te ilk buluşmasını gerçekleştirecek.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin bugüne taşıdığı sanatsal, kültürel ve siyasi birikimden beslenen Nâzım Hikmet Kültür Derneği, Almanya’nın çeşitli kentlerinde bugüne kadar gerçekleştirdiği çok sayıda etkinlik çerçevesinde şimdi de Almanya’nın en önemli metropollerinden Münih’te yoluna devam ediyor.

Amacının salt kültür sanat etkinlikleri düzenlemenin ötesinde, sanat ile güncel siyaset arasındaki güçlü bağlara sistematik olarak ve etkin müdahalelerde bulunmak olduğunu vurgulayan girişim, aylık olarak belli temalara odaklanacak buluşmalarla, hem uzun yıllardır Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli kesime, hem de yakın dönemde farklı gerekçelerle Almanya’ya göç etmiş ya da ettirilmiş Türkiyelilere seslenmeyi amaçlıyor.

Bu amaçla gerçekleştirilecek ilk buluşma “Dünden Bugüne Almanya’ya Emek Göçü” başlığını taşıyor.

Etkinlik 31 Ekim 2019 Perşembe günü saat 19:00’da EineWeltHaus Schwanthalerstr. 80, 80336 Münih adresinde gerçekleşecek.

