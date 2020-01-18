Nâzım dostları Münih’te buluştu

Münih, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin düzenlediği '118. yaş gününde Nâzım Hikmet'i anma' etkinliği yoğun ilgi gördü.

Almanya'nın Münih kentinde Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin düzenlediği ''118. yaş gününde Nâzım Hikmet'i anma'' etkinliği büyük ilgiyle gerçekleşti.

Etkinlik Nâzım Hikmet’in video görüntüleriyle başladı. Ardından müzisyen Bekir Çetinkaya ve arpist Melis Çom sahne aldı. Bekir Çetinkaya ve Melis Çom, Nâzım Hikmet’in bestelenmiş şiirlerini seslendirdiler.

Etkinliğin başında ve sonunda NHKM - Münih adına yapılan açıklamalarla Nâzım’ı komünist kimliğinden ve mücadelesinden koparmaya çalışmanın boşa bir çaba olduğu, Nâzım’ı Nâzım yapan şeyin, bu siyasi konumlanışı ve yaşamının sonuna kadar sürdürdüğü devrim ve sosyalizm mücadelesi olduğu vurgulandı.

Etkinlikte, Nâzım Hikmet şiirlerini İlkin Akal seslendirdi ve Nâzım’a dair anılarını izleyiciler ile paylaştı. Özellikle Akal’ın seslendirdiği Nâzım’ın ''TKP’m benim! Seni düşünüyorum..“ dizeleri büyük alkış aldı.

İlkin Akal, henüz beş yaşındayken Nâzım şiirleriyle tanışmış. Nâzım Hikmet hapiste ve şiirleri yasaklı iken, İlkin Akal’ın babasının arkadaşı olan şair Orhan Veli, Akal’a Nâzım şiirlerini öğretir. İlkin Akal küçük yaşlarda topluluklar önünde Nâzım Hikmet şiirlerini ezbere okur ve Nâzım’a dair hikayeler ve anılarla büyür.