Nâzım dostları Münih'te bir araya geldi

Nâzım Hikmet Kültür Derneği, Münih'te ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Almanya'nın Münih kentinde Nâzım Hikmet Kültür Derneği'nin düzenlediği etkinlikte Nâzım dostları bir araya geldi.

“Dünden Bugüne Almanya'ya Emek Göçü” başlıklı etkinlik, 2011 yılında Adem Erkoçak’ın Nâzım Hikmet Akademisi’nin düzenlediği “Akademi Günleri” için hazırlayıp, yönettiği “Gavurun parası” adlı belgesel filminin gösterimiyle başladı.

Filmin ardından 60’lı yıllarda Almanya’ya göç eden, “Boyun Eğme - Almanya” dergisi genel yayın yönetmeni Cemil Fuat Hendek ve Almanya’ya son dönemde göç edenlerden genç akademisyen Ali Buyruk, geçmişten günümüze göçü zorunlu hale getiren nedenleri anlattılar.

İki konuşmacı da kapitalizmin gelişimi ile emek göçünün doğrudan bağlantısına değindi.

Söyleşinin devamında Almanya’da yükselen sağ popülizm ve ırkçılığın nedenleri konuşuldu. Cemil Fuat Hendek, ırkçı ve sağ siyasetin yükselişinin sadece güncel siyasetle ya da nazizm geçmişi ile ilgili olmadığını, Alman Demokratik Cumhuriyeti döneminden itibaren, Batı Almanya destekli, bilinçli şekilde örgütlendirilen sağcı oluşumların sonucu olduğuna dikkat çekti. Söyleşi soru-cevap bölümü ve yorumlarla sonlandı.

Gecenin sonunda ise Yunan sanatçı Chrisa Lazariotou ve udi Abathar Kmash, Türkçe ve Yunanca ortak ezgilerinden örnekler sundular.

