Nazilerin insan derisinden yaptığı bir fotoğraf albümü bulundu

Polonya'da bulunan Auschwitz-Birkenau Eyalet Müzesi'nden araştırmacılar, Nazilerin insan derisinden yaptığı bir fotoğraf albümü bulduklarını açıkladı.

Polonya'da bulunan Auschwitz-Birkenau Eyalet Müzesi'nde görevli araştırmacılar, Almanya'nın Buchenwald toplama kampında yapıldığı düşünülen, insan derisinden yapılmış bir fotoğraf albümü bulduklarını duyurdu.

Times of Israel'de yer alan habere göre, müzenin koleksiyon yöneticisi Elżbieta Cajzer, "İnsan derisinin üretim materyali olarak kullanılması, kocasıyla birlikte adını tarihe utanç verici bir şekilde Buchenwald kampının katili olarak yazdıran Ilse Koch'la doğrudan ilişkili" açıklamasında bulundu.

Müze, albümün 2. Dünya Savaşı'nda misafirhane işleten bir Bavyeralı aileye ait olduğunu ve büyük bir ihtimalle Buchenwald'da görevli biri tarafından aileye hediye edildiğini kaydetti.

Buchenwald'dan kurtulan esirler, kampta insan derisinin kitap cildi ve cüzdan başta olmak üzere her nesnenin üretiminde kullanıldığını belirtti.

Ilse Koch'un kocası Karl Koch, 1937 yılında Buchenwald kampının yöneticisi olarak atanırken, Ilse Koch kampın denetim görevini üstlenmişti. Çift, esirlere şiddet uygulamaları ve eziyet etmeleriyle ünlenmişti.

Eylül 1941'de Majdanek kampına gönderilen çiftin, dövmeli insan derisi ve ezilmiş kafatası koleksiyonu yaptığı biliniyor.

Koch çifti, 1943 yılında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanırken, Karl Koch, 1945 yılında SS tarafından idam edilmiş, Ilse Koch'sa serbest bırakılmıştı. Savaşın ardından ABD tarafından tutuklanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ilse Koch, 1967'de hücresinde intihar etmişti.