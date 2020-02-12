NATO'dan Irak'taki misyonunu genişletme kararı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifakın Irak'taki misyonunu genişletme kararı aldıklarını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Irak'taki "eğitim" misyonunu genişletme kararı aldığını açıkladı.

NATO Savunma Bakanları'nın toplantısında Irak'taki "eğitim misyonu"nu genişletme kararı alındığını açıklayan Stoltenberg, ilk etapta ABD liderliğindeki koalisyon tarafından yürütülen Irak ordusuna "eğitim" faaliyetlerinin bir bölümünü NATO'nun üstleneceğini duyurdu.

NATO Genel Sekreteri bu kararın Irak'taki batılı askerlerin sayısında bir artış anlamına gelmek zorunda olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay yaptığı açıklamada "NATO Ortadoğu'yu da kapsayacak şekilde genişlemeli" demişti. Trump Ortadoğu'nun İngilizcesi "Middle East"in baş harflerini ittifakın adına ekleyerek "NATO için yeni bir ad buldum: NATO-ME" açıklaması yapmıştı.

