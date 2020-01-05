NATO'dan Iraklı askerlerin eğitimine ara

NATO, Irak'ta verdiği askeri eğitimleri askıya aldığını duyurdu. İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gelen kararın tedbir niteliğinde olduğu açıklandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından NATO, Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, NATO Sözcüsü Dylan White, "NATO'nun misyonu sürüyor. Ancak eğitim faaliyetleri askıya alındı" dedi.

Açıklamada kararın bölgede konuşlanan askerler için ihtiyati tedbir niteliğinde olduğu ve Irak'ta eğitim görevi üstlenen tüm müttefik ülkeleri kapsadığı belirtildi.

Habere göre, Almanya'nın Irak'taki Taci kampında 27 askeri, Norveç'in Suriye sınırı yakınlarındaki Anbar eyaletinde 70 askeri bulunuyor. Danimarka'nın Bağdat'ın batısında yer alan El Esad Hava Üssü'nde 130 askeri bulunurken, İsveç'in ülkenin kuzeyinde 70 askeri yer alıyor.