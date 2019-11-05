NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna açıklaması: Ortaklık üyelik yolunda bir adım

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya katılabileceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’da yayın yapan 1+1 televizyonunda Ukrayna'nın NATO ortaklığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ukrayna'nın NATO'nun ortaklarından biri olduğunu söyleyen Stoltenberg, “Tüm müttefikler Ukrayna’nın NATO üyesi olmasına karar verdi. Karadağ, sadece iki yıl önce NATO’ya katıldı. Kuzey Makedonya birkaç ay içinde NATO’ya üye olacak. Bunu daha önce gördük, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra. Polonya, Baltik ülkeleri. Bunların NATO’ya üye olacağını kimse hayal bile edemezdi” diye konuştu.

Üyelik için Ukrayna'ya "reformları güçlendirme ve toplumu modernize etmesi" konusunda yardım edeceklerini belirten Stoltenberg, bir gazetecinin “NATO, Ukrayna’yı Avrupa ve Rusya arasında bir ‘gri bölge’ olarak bırakabilir mi?" sorusuna "Bu ülke ittifakın 40 ortağından biridir" yanıtını verdi.

Stoltenberg, “Bazı ülkeler için ortaklık, üyelik yolunda atılan ilk adımdır. Ancak tüm ülkeler için ortaklık, NATO ile süreklilik esasına dayalı ilişkidir. ‘İlişki yok’ statüsüyle ‘tam üyelik’ statüleri arasında büyük bir mesafe olduğu anlaşılmalıdır” açıklamasını yaptı.