NATO Genel Sekreteri: NATO, Türkiye ile tam dayanışma içindedir

NATO'nun hava savunması dahil Türkiye'ye destek verdiğini söyleyen Stoltenberg, 'Müttefikler, Türkiye ile tam dayanışma içindedir' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib'deki gelişmelerin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan olağanüstü toplantı çıkışı basın açıklaması düzenledi.

Stoltenberg, "NATO müttefikleri Türk askerlerinin kaybıyla ilgili olarak en derin taziye dileklerini sunmuştur. Rusya ve Esad rejimine saldırıları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıyoruz" dedi.

NATO'nun hava savunması dahil Türkiye'ye destek verdiğini söyleyen Stoltenberg, "daha somut adımlar bekleyebilir miyiz" sorusuna da "NATO olarak pratikte de destek olmaya, Türkiye'nin sınırlarını korumaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Stoltenberg "ayrıca Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor" diye konuştu.