NATO Genel Sekreteri İran'ı suçladı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İran'ı gerginliği tırmandırmakla suçlayarak 'İran, daha fazla şiddet ve provokasyondan kaçınmalı' dedi. Stoltenberg Irak’taki NATO misyonunun 'geçici olarak' askıya alındığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’deki NATO karargahında büyükelçiler düzeyinde yapılan toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında İran'ı bölgede gerginliği tırmandırmakla suçladı.

Stoltenberg İran’ın “nükleer silahla sahip olmaması” ve “bölgedeki radikal gruplara desteğinin kınanması” konusunda NATO müttefiklerinin hemfikir olduğunu söyledi.

Irak’taki “eğitim” misyonunun geçici olarak askıya alındığını söyleyen NATO Genel Sekreteri “NATO, (Irak'ta) durum elverdiğinde eğitim ve kapasite inşası çalışmalarına devam edecektir" dedi.

Stoltenberg ABD’nin Bağdat’ta İranlı general Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından İran’a “provokasyondan kaçınma” çağrısı yaptı.

“Tüm müttefikler, yıllardır İran'ın Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma çabalarından endişe duyuyor" diyen Stoltenberg, gerginliğin İran’ın Suudi Arabistan'a ait petrol tesisine saldırması ve ABD'ye ait insansız hava aracını düşürmesiyle tırmandığını ileri sürdü. İran Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco’ya yönelik saldırıları düzenlediği iddialarını yalanlamış, düşürülen ABD’ye ait İHA’nın da hava sahasını ihlal ettiğini açıklamıştı.

NATO Genel Sekreteri “Yeni bir çatışma, kimsenin menfaatine olmayacaktır dolayısıyla İran, daha fazla şiddet ve provokasyondan kaçınmalı” diye konuştu.

