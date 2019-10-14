NATO Genel Sekreteri: Harekat gerilimi tırmandırma riski taşıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Londra'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Harekat, bölgede gerilimi artırma riskini taşıyor" diyen Stoltenberg, "Suriye’de çok istikrarsız bir durum görüyoruz, insanların acı çektiğini görüyoruz" açıklamasında bulundu.
Türkiye’yi ziyaretinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Stoltenberg, “İstanbul’dayken derin endişelerimi dile getirdim” dedi.