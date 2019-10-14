NATO Genel Sekreteri: Harekat gerilimi tırmandırma riski taşıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin 'Bölgede gerilimi artırma riskini taşıyor. Suriye’de çok istikrarsız bir durum görüyoruz, insanların acı çektiğini görüyoruz' açıklamasını yaptı.