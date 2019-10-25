Nasrallah'tan eylemcilere uyarı ve övgü

Lübnan’da hükümet ortağı Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, hükümet karşıtı protestoları ülkede siyasi boşluk yaratmak için kullanan güçler olduğunu söyledi. Hükümetin istifası talebini kabul etmeyeceklerini belirten Nasrallah, protestoların halkın 'kendine güvenini kazandığının ve köklü değişim için umut beslediğinin' göstergesi olduğunu dile getirdi.

Lübnan’da yolsuzluk ve ekonomik krizle birlikte protesto gösterileri ikinci haftasına girerken, hükümet ortağı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hükümetin istifası ve erken seçime gidilmesi taleplerini reddetti.

Nasrallah hükümet karşıtı gösterilerin “direniş eksenini hedef alan girişimlerce” kullanılmaya hazırlanıldığını savunarak sözkonusu komplolardan haberdar olduklarını söyledi.

Nasrallah “Lübnan için direniş karşıtı bir tertip hazırlanıyor. Bir dizi taraf Hizbullah’la hesaplarını görmek için halk protestolarını istismar ediyor” dedi.

'LÜBNAN TEHLİKELİ AŞAMAYA GİRDİ'

Beyrut’ta yaptığı ve televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında Nasrallah, toplumsal ve geçimle ilgili taleplerle başlayan gösterilerin Hizbullah'ı hedef almaya dönüştürülmek istendiğini savundu.

Nasrallah “Bazı protestolar büyükelçilikler ve şüpheli taraflar tarafından finanse ediliyor. Belirli unsurlar ülkede siyasi boşluk yaratmak arzusuyla Lübnan’daki siyasi gerilimleri canlandırma arayışında” dedi.

Lübnan’ın “tehlikeli bir aşamaya girdiğini” söyleyen Nasrallah, uluslararası ve bölgesel güçlerin ülkeyi hedef alabileceğini belirtti.

Nasrallah Lübnan’daki gösterilerin kendiliğinden başladığını ancak siyasi taraflarca önemli ölçüde istismar edildiğini savunduğu konuşmasında “Sokakları işgal etmek protestoların başlangıcında normaldi ama bazı eylemler kabul edilemezdi” dedi.

HİZBULLAH ERKEN SEÇİM VE HÜKÜMETİN İSTİFASINI KABUL ETMEYECEK

Nasrallah Hizbullah’ın hükümetin istifası ve erken seçimi kabul etmeyeceğini söyledi. Nasrallah “Siyasi boşluk yaratmayacak herhangi bir çözüme açığız çünkü bu ülke için bir felaket olur” diye konuştu. Nasrallah protestoculara bir temsilci seçmeleri ve bu temsilcinin Cumhurbaşkanı Mişel Avn’la taleplerini görüşmesi çağrısında bulundu.

Hizbullah lideri ayrıca protesto gösterilerinin yolsuzlukla mücadele konusunun siyasi partiler tarafından daha ciddiye alınmasını sağladığını söyledi.

Hizbullah’ın gösterilere saygı duyduğunu ancak bir parçası olmadığını belirten Nasrallah “Halk protestoları insanların kendine güvenlerini yeniden elde ettiğini ve köklü değişim için umut beslediklerini gösteriyor” dedi. Hükümetin ilan edilen reformları tarihlerinde yerine getirmeye söz verdiğini belirten Nasrallah, Hizbullah’ın bu reformların gecikmesine izin vermeyeceğini söyledi.

