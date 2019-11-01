Nasrallah: Yeni hükümet sokağa çıkanların taleplerini duymalı

Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah yeni hükümetin bir önce kurulması ve sokağa çıkan halkın taleplerine kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Lübnan’da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Başbakan Saad Hariri’nin istifasının ardından yeni hükümetin en kısa sürede kurulmasını istedi ve yeni kurulacak hükümetin halkın sokağa çıkarak ortaya koyduğu taleplere kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Bugün televizyondan canlı olarak yayınlanan konuşmasında Nasrallah yeni hükümetin kurulması için "ciddi bir çalışma"nın ortaya konması gerektiğini söyledi ve "Çünkü zaman da insanların sabrı da tükeniyor" dedi.

Lübnan’da 17 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinin ardından Başbakan Saad Hariri istifasını sunmuştu.

