Nasrallah, ‘ABD askerleri evlerine tabutlarda dönecek’

Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah, ‘ABD askerleri ve subayları Süleymani suikastinden sonra evlerine tabutlar içinde dönecekler’ dedi.

Lübnan direniş hareketi Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Generali Kasım Süleymani ve Irak Popüler Seferberlik Birimleri komutanı Ebu Mehdi El-Mühendis'in suikastını ciddi bir şekilde kınadı. Nasrallah, “ABD askerleri ve subayları misilleme olarak tabutlara geri dönecektir” dedi.

Hasan Nasrallah bu akşam Beyrut’ta düzenlenen bir canlı yayında şöyle konuştu:

ABD askerleri ve subaylarının tabutları Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmaya başladığında ... (Başkan Donald) Trump ve yönetimi, bölgeyi gerçekten kaybettiklerini ve seçimleri kaybedeceklerini anlayacaklar,

Nasrallah, General Süleymani’nin suikastına verilen yanıttan yalnızca İran'ın değil, aynı zamanda tüm direniş ekseninin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Hizbullah yöneticisi ayrıca ABD'nin terör eyleminin tüm Ortadoğu için yeni bir aşamanın başlangıcı olduğunu sözlerine ekledi.

Nasrallah, “General Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesi Irak veya İran için değil, tüm bölge için yeni bir çağın açılmasıdır” dedi.

‘AYAKKABISI TRUMP’IN KAFASINDAN DAHA DEĞERLİ’

Hizbullah lideri, Süleymani'nin ayakkabısının Trump'ın kafasından daha değerli olduğunu söyledi.

Nasrallah sözlerini şöyle bitirdi