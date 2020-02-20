MÜSİAD'dan önemli Hanau iddiası

Almanya'nın Hanau kentinde iki farklı kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 5'i Türk en az 10 kişi öldü, 5 kişi de ağır yaralandı. MÜSİAD Başkanı'ndan önemli bir iddia geldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Hesse eyaleti Başkanı Muhsin Kidik, Alman polisinin saldırıdan haberdar olduğunu öne sürdü.

Olaydan dört saat önce diğer oyun salonları ve barların önünde önlem alındığını ifade eden Kidik, “Bize bu akşam için ‘saat 18.00’da sizinle görüşeceğiz’ dediler. Ardından bu olay yaşandı” dedi.

Almanya'nın Hanau kentinde iki farklı kafeye saldırı düzenlendi.

Hedef alınan kafelerden birinin Türklere ait olduğu ve hayatını kaybeden 10 kişiden 5'inin Türk kökenli olduğu belirtildi.

Irkçı saldırı olarak değerlendirilen cinayetlerin failinin ise evinde bir başka kişi ile birlikte ölü bulunduğu açıklandı.