MSB’den NATO açıklaması: Türkiye’nin veto hakkı var

Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan ‘güvenlik kaynakları’ Türkiye’nin NATO’da ‘şantaj yaptığı’ iddialarının kabul edilemeyeceğini öne sürdü. MSB adına basın toplantısında konuşan Olcay Denizer ‘NATO üyelerinin eşit üyelik/oy ve söz hakları vardır. Dolayısıyla, Türkiye'nin veto hakkı bulunmaktadır’ dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) düzenlenen basın toplantısında konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Piyade Albay Olcay Denizer, "NATO üyelerinin eşit üyelik ve söz hakları vardır. Dolayısıyla, Türkiye'nin veto hakkı bulunmaktadır" dedi.

Öte yandan DHA'nın haberine göre "güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada" Türkiye'nin coğrafi olarak “NATO'nun güney kanadında yer aldığı ama NATO'nun tam merkezinde olduğu” belirtilerek, Türkiye'nin şantaj yaptığı iddialarıyla ilgili olarak “NATO içinde prosedürler olduğu ve bunların normal şekilde işlediği” belirtildi ve “Türkiye şantaj yapıyor gibi ifadelerin kabul edilemeyeceği” kaydedildi.



Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında konuşan Albay Denizer, "NATO, ülkemizin güvenliğinin temininde önemli bir role sahip olmuş; ülkemiz de her zaman üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş, getirmeye devam edecektir" dedi. Denizer Türkiye'nin 18 Şubat 1952 tarihinden itibaren NATO üyesi olduğunu ve "kuruluşundan bugüne kadar NATO'ya önemli katkılar sağladığını” söyledi.

‘TÜRKİYE’NİN NATO’YA KATKILARI’

Albay Denizer "NATO üyelerinin eşit üyelik/oy ve söz hakları vardır. Dolayısıyla, Türkiye'nin veto hakkı bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir uluslararası siyasi-askeri örgüttür. Türkiye, soğuk savaşın barışçıl bir şekilde sona ermesine katkıda bulunmuş, 1990'lı yıllarda NATO'nun temel politikalarını ve balkanlarda kriz yönetim rolleri üstlenmesini desteklemiş, askeri operasyonlara katılım sağlamıştır" diye konuştu.

Türkiye'nin, NATO harekat ve misyonlarına en fazla katkı yapan 5 ülke arasında yer aldığını ve desteğini yaklaşık 2 bin personelle sürdürdüğünü anlatan Denizer “NATO'nun 2'nci büyük ordusuna sahip Türkiye, ortak fonlara en fazla katkı sağlayan ülkelerden bir tanesidir. Türkiye, 5'nci Madde kapsamında harbe hazır, muharebe tecrübesi yüksek, modern ve teknolojik donanıma sahip silahlı kuvvetleri ile NATO harekât ve misyonlarına katkı bağlamında ilk 5 ülke arasında yer almaktadır” dedi. Türkiye’nin Afganistan, Kosova, Bosna Hersek ve Irak’ta ve Akdeniz ve Karadeniz’deki NATO misyonlarına katkısını anlatan Denizer, Türkiye'nin "bölge ile olan yakın kültürel ilişkisi ve tarihsel derinliği ile NATO'nun bölgeyi doğru okuması ve anlamasında" önemli katkı sağladığını kaydetti.

