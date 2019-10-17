MSB: Yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'ye dönük operasyonuna ilişkin internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayımladı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekatta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ’la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir."
Barış Pınarı Harekâtı’nda ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırımların söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır.https://t.co/c33kA7jQSi#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/VRUdHxROkW
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2019