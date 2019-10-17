MSB: Yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin yapılan yeni açıklamada 'Ülkemize yönelik yaptırımların söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır' denildi.
Perşembe, 17 Ekim 2019 17:20

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'ye dönük operasyonuna ilişkin internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekatta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ’la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir."

 