MSB, İdlib'de bir askerin kalp krizinden yaşamını yitirdiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde görevli bir askerin dün kalp krizinden yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız birliğinin 18 Mart 2020 tarihinde gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur" denildi.
Bugün Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada İdlib'de Ramazan Nayir adlı askerin yaşamını yitirdiği duyurulmuş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise Twitter hesabından "Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde" Oğuz Taş adlı askerin yaşamını yitirdiği mesajını paylaşmıştı.