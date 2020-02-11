MSB: '51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenildi'

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'le ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında "İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre, 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir" denildi.
İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir.https://t.co/GmXaDNMzIP
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 11, 2020