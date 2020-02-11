MSB: '51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenildi'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib'le ilgili yapılan açıklamada '51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir' ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'le ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında "İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre, 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir" denildi.