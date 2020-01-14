Moskova'dan İstanbul'a gelen Serrac'dan ABD ile görüşme

Dün Moskova'da yapılan görüşmelerin ardından İstanbul'a gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz es-Serrac, ABD Ankara Büyükelçisi ile görüştü.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac bugün İstanbul'da bir otelde ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.

Türkiye ile Rusya'nın arabuluculuğunda dün Moskova'da Serrac liderliğindeki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu arasındaki müzakerelerde ateşkes anlaşması imzalanamamıştı.

Türkiye Hafter'in müzakereler sürerken Moskova'yı terk ettiğini açıklamış, Rusya ise Hafter'in anlaşmayı müttefiklerine danışmak için 2 gün daha süre istediğini duyurmuştu.

Moskova'daki görüşmelerin ardından İstanbul'a gelen Serrac, bir otelde ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.

Serrac Pazar günü İstanbul'a gelerek AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe'de yaklaşık 2 buçuk saatlik basına kapalı bir görüşme yapmış, daha sonra Moskova'ya gitmişti.

