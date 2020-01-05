Moskova, Ukraynalı Nazi işbirlikçisinin anılmasına tepki gösterdi

Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı sırasında birçok katliama imza atan Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'nın anılmasına Rusya Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki devlet düzeyinde neo-Nazizme verilen desteğin dünya barışı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Açıklama, Ukraynalı faşist ve Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'nın doğum yıl dönümünün Ukrayna'da resmi törenle kutlanması üzerine geldi.

İkinci Dünya Savaşı'nda ülkeyi işgal eden Nazi Almanyası ile işbirliği yapan Ukrayna Milliyetçiler Örgütü (OUN) lideri Stepan Bandera'nın doğum yıl dönümü daha önce Ukrayna hükümeti tarafından resmi bayram ilan edilmişti. Faşist liderin bu yılki doğum gününde düzenlenen resmi bayram yürüyüşüne Kiev'de yaklaşık bin kişi katıldı.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından “Bu bağlamda, bu insan düşmanı ideolojinin kahramanlaştırılmasının Ukrayna'da son 20 yıldır batının göz yummasıyla sürdürülüyor olması özellikle endişe verici” paylaşımında bulundu.

Daha önce, Polonya ve İsrail büyükelçileri Bartosz Zihotski ve Joel Lyon, Ukrayna'da OUN liderlerinin anılmasına ve Ukrayna İsyan Ordusu'nun onurlandırılması konusundaki eleştirilerini dile getirdiler.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yekaterina Zelenko, İsrail ve Polonya büyükelçilerinin ortak açıklamasına yanıt olarak, "her ulusun ve her devletin kahramanlarını bağımsız olarak belirleyip onurlandırabildiğini" söyledi.

BANDERA KİMDİR?

Bandera Alman üniformasıyla Bandera Alman üniformasıyla

Gençliğinden beri faşist örgütlenmelerde yer alan Stephan Bandera 2. Dünya Savaşı'ndan önce Polonya'nın kontrolünde olan Batı Ukrayna'da faaliyetlerine başlamıştı. Polonya’da hükümetinin SSCB'yle görüşmelerinin başlaması üzerine İçişleri Bakanı’nı öldüren Bandera, 1936’da yakalanıp hapse atıldı. 1939'da Nazilerin Polonya'yı işgalini takiben SS subayları Stepan’ı hapisten çıkardı.

Almanya'nın işgali altındaki Polonya'da Bandera, faşist paramiliter grup Ukrayna Milliyetçileri Örgütü'nü (OUN) Alman işgalcilerin servisine sundu. Almanya'nın SSCB'yi işgal harekatını başlatmasıyla beraber Ukrayna'daki bir numaralı işbirliği örgütü haline gelen faşist silahlı çete OUN, 6 binin üzerinde insanın kent meydanında öldürüldüğü Lviv Katliamı da dahil olmak üzere pek çok Nazi destekli katliama imza attı.

Nazilerin işgal toprakları altında yayımladığı bildiride, “Ukrayna, Avrupa ve dünyada yeni bir düzen kurmakta olan ve Ukrayna halkının Moskovit işgalinden kurtulmasını sağlayan Adolf Hitler’in liderliği altındaki Nazi Almanyası’yla yakın ilişkiler geliştirecektir" ifadesinin kullanılmasını takiben Alman kolluk kuvvetlerince tutuklanan Bandera, savaşın Almanya'nın aleyhinde dönmesi üzerine SS'ler tarafından hapisten çıkartılarak tekrar işbirlikçi çetelerin başına geçirildi.

Savaş sonunda Batı Almanya'ya kaçan Stepan Bandera, ABD desteğiyle Ukrayna'ya yönelik sabotaj faaliyetlerini sürdürdü. 1959’da Münih’te KGB tarafından tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldü.

OUN'un silahlı kanadı Ukrayna İsyan Ordusu (UPA), Volhynia'da 60 bin ve Doğu Galiçya'da 40 bin sivilin öldürüldüğü katliamlar gerçekleştirdi. Savaşın bitmesini takiben 1956 yılına kadar SSCB'ye yönelik terör faaliyeterini ABD desteğiyle yürütmeye devam etti.

Bandera'nın resimleri ve OUN'la UPA bayrakları Maidan sırasında ve onu takiben süreçte (2014-günümüz) devlet destekli faşist çetelerce sürekli kullanıldı.