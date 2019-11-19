Morales’ten orduya çağrı: Onurunuzu halkın kanıyla lekelemeyin

Bolivya’nın seçilmiş devlet başkanı Evo Morales ordudaki yurtseverlere Bolivya halkının kaynaklarıyla elde ettikleri silahları halka doğrultmamaları çağrısında bulundu.

ABD destekli darbenin ardından istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ordudaki yurtseverlere çağrıda bulunarak Bolivya halkının kaynaklarıyla kendilerine sağlanan silahları halka doğrultmamalarını istedi.

Darbenin ardından Meksika’ya giden Morales, Twitter hesabından yaptığı açıklamada darbe hükümetinin Murillo Meydanı’nı silahlı araçlarla kuşattığını belirterek bu durumu uluslararası toplum önünde kınadığını söyledi. Morales “Mesa, Camacho ve Añez’in darbe hükümeti Çokuluslu Yasama Meclisi’ni kapatmayı planlıyor” dedi.

Morales “Fiili hükümetin eski askeri diktatörlükler gibi El Alto’da darbeye barışçıl bir biçimde direnen ve hayatı ve demokrasiyi savunan kardeşlerimi öldürmesini dünya önünde kınıyorum” dedi.

Morales ordu içindeki yurtseverlere halkın kaynaklarından kendilerine temin edilen ekipmanları Bolivyalı kardeşlerine karşı kullanmamaları çağrısında bulundu. Morales “Silahlı kuvvetlerden fiili bir hükümeti desteklemek için onurlarını halkın kanıyla lekelememelerini istiyorum” dedi.

Pido a los militares patriotas y nacionalistas dejar de usar contra nuestros hermanos bolivianos el equipamiento que les dotamos con recursos conseguidos gracias a la lucha del pueblo. Que las FFAA no manchen su honor con la sangre del pueblo por sostener a un gobierno de facto. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 19, 2019

Öte yandan darbe hükümeti bugün Morales’in istifasının görüşüleceği Yasama Meclisi toplantısını erteledi. Yasama Meclisi’nin iki kanadında da çoğunluğu Morales’in partisi Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) elinde bulunduruyor.