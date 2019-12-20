Morales’ten açıklama: Anayasaya göre hala devlet başkanıyım!

Evo Morales dün yaptığı açıklamada, istifası Çokuluslu Yasama Meclisi tarafından halen kabul edilmediği için anayasaya göre Bolivya’nın Devlet Başkanı olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Bolivya’da darbenin ardından kendi kendini Devlet Başkanı ilan eden Jeanine Áñez’in Çarşamba günü ülkenin seçilmiş başkanı Evo Morales hakkında tutuklama kararı çıkarmasından sonra Morales’ten bir açıklama geldi.

Morales, kendisi hakkında çıkarılan kararın anayasaya aykırı, yasadışı olduğunu ve prosedürlere uyulması gerektiğini ifade etti. Senatoya gönderdiği mesajda, "yerli başkan olarak benim ve tüm Bolivyalıların sorumluluğu, darbeci liderlerin sendika lideri olan kardeşlerime zulmetmeye devam etmelerini, akrabalarına kötü muamele etmelerini ve kaçırmalarını önlemektir" dedi ve Bolivya anayasasının 161'inci maddesine göre Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi istifasını kabul etmediği için halen Bolivya’nın Devlet Başkanı olduğunu ekledi. “Kabul edilmiş olsa bile, anayasal olarak hükümet geçiş prosedürleri işletilmediği için Áñez yasadışı bir şekilde kendini başkan ilan etti” dedi.

FİİLİ HÜKÜMET ŞEFFAF VE ÖZGÜR SEÇİMLER ÖNERİYORSA SİYASAL ZULME SON VERMELİ

Morales Ocak 2020’de yapılacak seçimlerin, ülke diktatörlük altında olduğu için demokratik olmayacağını dile getirdi ve “Bu düzenin anayasaya aykırı olduğunu yasal olarak göstereceğiz. Darbeci liderler özgür seçimler istiyorlarsa, hükümetimin eski yetkililerine ve Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) üye ve destekçilerine zulmetmeyi bırakmak zorundalar” dedi. Morales fiili hükümetin MAS üyeleriyle ilgili devam eden yolsuzluk iddialarının MAS’ı ortadan kaldırmaya yönelik bir iç kampanya olduğunu açıkladı.

Bolivya halkının, 2006 yılında başlattıkları değişimi savunacağına dair güveninin tam olduğunu ifade eden Morales “Vatan yahut ölüm. Burası en yardıma muhtaç insanlar için nasıl çalışılacağının örneği. Bu yasal savaşı kazanacağız!” dedi.