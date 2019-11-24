Morales'in adaylığını engellemesi planlanan tasarı onaylandı

Bolivya'da yeni devlet başkanlığı seçimini kapsayan düzenleme onaylandı. Düzenleme Evo Morales'in yeniden adaylığını engellemeyi öngörüyor.

Bolivya milletvekilleri Cumartesi günü oybirliğiyle, Evo Morales’in seçime girmesini engelleyecek yeni devlet başkanlığı seçimleri için düzenlemeyi onayladı.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) alt kanadı Milletvekilleri Meclisi, ülkede yeni bir devlet başkanlığı seçimi yapılmasını kapsayan yasa tasarısını onayladı. Tasarının, Milletvekilleri Meclisi'nde de onaylanmasının ardından ülkenin kendine başkanı Jeanine Áñez tarafından yürürlüğe konması bekleniyor.

Áñez, Pazar sabahı tasarıyı yasaya çıkaracağını tweetleyerek, “Bolivyalı halkın taleplerini anladığından ve duyduğundan dolayı milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum” diye yazdı.

Tasarının uygulamaya konmasıyla, ülkede seçimleri düzenlemekle sorumlu Yüksek Seçim Mahkemesi üyeleri ve yeni devlet başkanlığı seçimlerinin tarihi belirlenecek.

Tasarıda iki dönem devlet başkanlığı yürüten bir kişinin tekrar seçime katılmasını engelleyen maddenin yer alması nedeniyle Morales'in, seçimlerde aday olmasının önüne geçilmek isteniyor.