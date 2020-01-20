Morales partisinin başkan adayını açıkladı

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından görevinden istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Sosyalizm Hareketi Partisi'nin (MAS), 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerde başkan adayının Luis Arce olduğunu duyurdu.
Morales, "MAS ve Birlik Paktı yöneticileri liderleriyle yapılan 2 günlük yoğun tartışmaların ardından seçimleri kazanacağımız birlik formülü seçildi. Luis Arce Catacora Devlet Başkanı, David Choquehuanca Devlet Başkanı Yardımcısı adayı" ifadesini kullandı.
Arce, Morales'in devlet başkanlığı yaptığı 3 dönemde belirli sürelerle Ekonomi Bakanlığı görevinde bulunmuştu.