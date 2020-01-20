Morales partisinin başkan adayını açıkladı

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, mayıs ayında yapılacak genel seçimler öncesi partisinin başkan adaylarını açıkladı.
Pazartesi, 20 Ocak 2020 07:34

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından görevinden istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Sosyalizm Hareketi Partisi'nin (MAS), 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerde başkan adayının Luis Arce olduğunu duyurdu.

Morales, "MAS ve Birlik Paktı yöneticileri liderleriyle yapılan 2 günlük yoğun tartışmaların ardından seçimleri kazanacağımız birlik formülü seçildi. Luis Arce Catacora Devlet Başkanı, David Choquehuanca Devlet Başkanı Yardımcısı adayı" ifadesini kullandı.

Arce, Morales'in devlet başkanlığı yaptığı 3 dönemde belirli sürelerle Ekonomi Bakanlığı görevinde bulunmuştu. 

 