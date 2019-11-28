Morales: Interpol hakkımda arama kararı çıkardı

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından istifa eden eski devlet başkanı Evo Morales, Interpol'un kendisi hakkında mavi bültenle arama kararı çıkardığını duyurdu.
Perşembe, 28 Kasım 2019 13:07

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından istifa eden eski devlet başkanı Evo Morales, istifasının ardından gittiği Meksika'nın başkenti Meksiko'da basın toplantısı düzenledi.

Morales, Interpol'un kendisiyle birlikte başkan yardımcısı Alvaro Garcia Linera hakkında mavi bültenle arama kararı çıkardığını açıkladı.

Morales, "Interpol, işlemediğim suçlar için Güney Amerika'da beni arıyor" açıklamasında bulundu.

Darbeye karşı düzenlenen gösterilerde 30 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Morales, sözde hükümetin ölümlerden sorumlu kişileri yargılamak için bir adım bile atmadığını kaydetti.

Morales, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece Evo'ya değil, tüm ülkeye darbe yaptılar. Bütün dünya halklarının birliğine referans olan Çokuluslu Devlet'i ortadan kaldırmak istiyorlar. Faşizm, kültür ve düşünce çeşitliliğini kabul etmez. Ancak hep beraber bunu aşmayı başaracağız" dedi.

 

Interpol'un çıkardığı "Mavi Bülten", bir kişinin kimlik, konum ve eylemlerine ilişkin ek bilgiler toplama işlemlerini kapsıyor.

 

 