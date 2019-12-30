Morales başkan adayının 19 Ocak'ta açıklanacağını duyurdu: Öndeyiz...

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından ülkeden ayrılmak zorunda kalan Evo Morales, düzenlenecek seçimler öncesi partisi MAS'ın eyalet yöneticileriyle Arjantin'de bir araya geldi. Morales, başkan adaylarını 19 Ocak'ta açıklayacaklarını dile getirdi.

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından ülkeden ayrılan Evo Morales, Sosyalizm Hareketi Partisi'nin (MAS) devlet başkanı adayının 19 Ocak'ta belirleneceğini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Morales, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te MAS'ın eyalet yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

MAS'ın kampanya yöneticiliğini üstlenen Morales, başkan adayının henüz belli olmadığını ancak MAS'ın anketlerde önde olduğunu söyledi.

Morales, Bolivya'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde MAS'ı temsil edecek adayın, 19 Ocak'ta düzenlenecek kongreyle belirleneceğini duyurdu.

MAS'ta iç çekişme sinyallerine ilişkin Morales, partinin birlik içinde olduğunu ve partide yeniden yapılanmanın değil güçlü durmanın zamanı olduğunu sözlerine ekledi.