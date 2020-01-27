Moğolistan Çin sınırını trafiğe kapattı

Moğolistan, Çin'de salgına neden olan yeni koronavirüse ilişkin önlem kararları aldı.
Söz konusu virüs nedeniyle ülkenin Çin sınırı trafiğe kapatılırken, ülkede okullar geçici olarak tatil edildi. Ülkede ayrıca halka açık etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.
Başbakan yardımcısı Entuvşin Ulzisayhan, Çin'in İç Moğolistan bölgesinde yeni virüse ilişkin bazı vakalar görüldüğünün doğrulanması üzerine bu kararların alındığını kaydetti.
"Yayaların ve araçların Çin sınırını geçmesi yasaklandı" diyen Ulzisayhan, okul ve üniversitelerin 2 Mart tarihine kadar kapalı kalacağını açıkladı.
Ulzisayhan, "Konferans, spor, eğlence, gezi ve musabaka gibi halka açık etkinlikler de yasaklandı" dedi.
Yeni koronavirüs salgınında Çin'de yaşamını yitirenlerin sayısı 56'ya yükselmişti.