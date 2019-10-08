Mısır'daki üçlü zirvede Türkiye'ye kınama

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine karşı tüm diplomatik tedbirleri alacaklarını söyledi. Anastasiadis, Mısır Cumhurbaşbaşkanı Sisi ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis Kahire'de düzenledikleri ortak basın toplantısında Türkiye'nin olası Suriye operasyonunu da kınadılar.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarının “yasadışı” ve “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Anastasiadis Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile üçlü zirvede bir araya geldi.

Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Anastasiadis, “Türkiye’nin kabul edilemez eylemleri ve sondaj faaliyetleri Kıbrıs Cumhuriyeti’nin haklarına ve uluslararası hukuka açık saldırıdır” dedi. Anastasiadis Kıbrıs’ın “Türkiye’nin ihlallerini durdurmak için mümkün olan tüm diplomatik tedbirlere başvuracağını” söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Türkiye’nin “tek taraflı faaliyetlerinin Doğu Akdeniz’de istikrarsızlığa neden olduğunu ve bölge ülkelerinin çıkarlarına zarar verdiğini” söyledi.

SURİYE'YE OLASI OPERASYONA ÜÇ ÜLKEDEN KINAMA

Yunanistan’da yayımlanan Kathimeri gazetesinin aktardığına göre, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs liderleri düzenledikleri ortak basın toplantısında Türkiye’nin Suriye’ye olası askeri operasyonunu da kınadıklarını açıkladılar.