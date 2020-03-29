Mısır salgına karşı dini buluşmaları 'günah' diyerek önlemeye çalışıyor

Mısır’da yeni koronavirüs pandemisine karşı kademeli önlemler alınırken camilerde devam eden toplanmaları önlemek için bunun “günah” olduğu ilan edildi.

8 Mart tarihinde Mısır’da Kovid-19 virüsü sebebiyle ilk ölümün yaşanmasıyla Mısır hükümeti eğitime ara vermekle başlayarak kademeli adımlar atıyor. 24 Mart tarihinde hükümet, ülke genelinde 19.00-06.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Alınan diğer önlemler arasında ise hükümet dairelerindeki çalışmaların askıya alınması, okul tatillerinin 30 Mart’tan itibaren iki hafta daha uzatılması ve uçuşların da iki hafta süreyle askıya alınması var.

Pandemiye karşı koruyucu önlemler kapsamında tüm ülkede cami ve diğer ibadet yerlerinin kapatıldığı bu hafta sonu ikinci bir kez duyuruldu. 20 Mart Cuma günü birçok insanın Cuma namazına katılması sebebiyle Mısırlı yetkililer camileri kapatma kararı almıştı. Geçtiğimiz Cuma buna uyulmaması üzerine Evkaf Bakanlığı ikinci bir açıklama yayınlayarak alınan kararın ihlalinin dini açıdan hesap vermeyi gerektirdiği bu yüzden de “günah” olduğunu ilan etti.

‘AVRUPA DAYANIŞMASININ BİR EFSANE OLDUĞU KANITLANDI’

Salgınla ilgili Mısır Komünist Partisi de 25 Mart tarihinde bir açıklama yaptı. Tüm dünyanın dayanışması ve yeni bir uluslararası sistemin kurulması gerektiğini ifade edilirken “Bugünlerde Avrupa dayanışmasının bir efsane olduğu kanıtlanırken diğer ülkelerle sadece Rusya, Çin ve Küba dayanışma içinde olmuştur” denildi. Açıklamada insan yaşamını siyasi ve dini ticaretin aracı olarak kullanan kapitalist ülkelei şiddetle kınadı. Parti, salgınla mücadele için halkı hükümetin önlemlerine uymaya, devleti ve patronları ise “işçi sınıfı ve yoksullar için sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye” çağırdı.