Milli Savunma Bakanı Akar UMH lideri Serrac'la görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz el Serrac ile görüştü. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Güler de katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 19. Doha Forumu'na katıldı.

Açılış oturumunun ardından çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Akar, bu kapsamda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz el Serrac ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Güler'in de katıldığı görüşmede, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın yanı sıra askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.