Midilli ve Sakız'da yeni sığınmacı kamplarına karşı çıkan halka polis şiddeti

Midilli ve Sakız adalarında yeni göçmen kampları kurulmasına karşı çıkan ve sokağa dökülen binlerce kişi 2 gündür polis şiddeti ile karşı karşıya.

Kuzey Ege Adalarının kalıcı göçmen hapishanelerine döndürülmemesi için Midilli ve Sakız adalarında sokağa dökülen binlerce kişi, polis ve ordu kuvvetleri ile karşı karşıya geldi.

25 Şubat salı sabahı adaya ulaşan polis kuvvetleri, limanda toplanan ada halkına göz yaşartıcı gaz ve çeşitli kimyasallarla müdahale etti.

Adalardaki olaylardan sonra meclis şiddetli tartışmalara sahne oldu. Yeni Demokrasi (YD) hükümetinin baskıcı politikası muhalefet cephesinden gelen yoğun eleştirilere maruz kaldı.

KKE'DEN AÇIKLAMA

Hükümetin uygulamasını işgal çıkartmasına ve savaş operasyonlarına benzeten Yunanistan Komünist Partisi (KKE) temsilcisi A. Pafilis, göçmenlerin bir an önce adalardan tahliyesini talep etti.

KKE Genel Sekreteri Dimitris Koutsumbas yaptığı açıklamada mültecilerin tahliyesi için adalara gemi göndermek yerine bir gece çıkartması düzenleyen hükümetin karşısında adaların Avrupa Birliği (AB) hapishanelerine dönmemesi için mücadele eden ada halkını savundu. Adalara gönderilen tüm güçlerin hemen geri çekilmesi, adalıların haklı taleplerinin kabul edilmesi ve herkesin hükümetin baskı mekanizmalarına karşı durması için çağrıda bulunan Koutsumbas, AB-Türkiye politikalarını takip etmenin ise ada halkına karşı işlenen bir suç olduğunu vurguladı.

Midilli ve Sakız adalarında savunmasız yurttaşlara karşı agresif tavır alan hükümet, yerel işçi örgütleri tarafından da tepki topladı. Kuzey Ege‘de yer alan tüm ada belediyelerinde işçi örgütleri bugün genel grev gerçekleştirecek.

Yunanistan’ın en büyük 3 göçmen kampı Midilli, Sakız ve Samos adalarında bulunuyor ve bu kampların bazıları hali hazırda kapasitelerinin 10 katı kadar göçmen bulunduruyor.