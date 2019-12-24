Miçotakis: Türkiye göç meselesini baskı aracı yapmamalı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İdlib'den gelen tüm Avrupa'yı etkileyebilecek yeni göç dalgasına' ilişkin açıklamasına Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İdlib'ten kaçan 80 bin sığınmacının Türkiye sınırına doğru göç etmeye başladığı” açıklamasına, Atina'dan yanıt geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile varılan mülteci mutabakatına sadık kalarak, göç meselesini baskı aracı olarak kullanmaması gerektiğini söyledi. Hükümet çevrelerine dayandırılan haberde Miçotakis'in, sığınmacıların Avrupa'ya gönderilmek yerine Türkiye'nin ev sahipliği yapması halinde, Ankara'ya yardıma hazır olduklarını ifade ettiği belirtildi.

Atina, ek mali yardımın baskı yoluyla değil, AB ile yapılacak müzakereler yoluyla hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Pazar günü yaptığı açıklamada, "80 binden fazla sığınmacının bombalı saldırılara maruz kalan İdlib'ten kaçarak Türkiye'ye doğru hareket halinde olduğunu söylemiş ve "Şayet İdlib halkına yönelik vahşet son bulmazsa bu sayı daha da artacaktır. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır" diye konuşmuştu.

Bu göç dalgasının Yunanistan'da ve tüm Avrupa ülkelerinde hissedilebileceğini belirten Erdoğan, çatışmaların durmaması halinde 2015'teki mülteci krizine benzer manzaraların yaşanabileceğini öne sürmüştü.