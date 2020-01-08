Miçotakis: F-35 programına katılmakla çok ilgileniyoruz

Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump’la görüşen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin F-35 programına katılmakla 'çok ilgilendiğini' söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la görüştü.

Oval Ofis'te Trump'la kameralar karşısında konuşan Miçotakis, "Yunanistan, Sayın Başkan, F-35 programına katılmakla ilgileniyor. Biliyorsunuz, F-16'larımızı da halihazırda geliştiriyoruz. Bu program 2023, 2024 gibi sona erecek. Onun ardından F-35 programına katılmakla çok ilgileniyoruz. Eminim ki ABD, programı ülkem için en iyi şekilde yapılandırma bağlamında, ülkenin ekonomik krizden çıkmakta olduğu gerçeğini de değerlendirecektir" dedi.

Miçotakis'in ardından söz alan Trump, "Bu doğru. Biliyorsunuz, mevcut hava taşıtlarının büyük ölçüde yenilenmesi için yeni bir anlaşma da imzaladılar. Hava kuvvetleri muazzam, ancak birazcık eskidi. Şimdi yepyeni olmasını sağlayacak bir yenileme sürecindeler, biz de bunu sağlamaya dönük adımlar atıyoruz. Birkaç büyük şirket bunu sağlıyor" diye konuştu.