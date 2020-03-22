Mescid-i Aksa ibadete kapatılıyor

Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, yarından itibaren koronavirüsle mücadele kapsamında tamamen ibadete kapatılacak.

Mescid-i Aksa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında yarından itibaren tamamen ibadete kapatılacak.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa İsrail ile Ürdün arasında 1994'te yapılan antlaşmaya göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı’na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yaptığı açıklamada Mescid-i Aksa'nın yarın sabah namazından itibaren tamamen ibadete kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa’da ezanın okunmaya devam edileceği belirtildi ve kararın Filistin sağlık kurumları ile yapılan görüşmeler çerçevesinde alındığı kaydedildi.

Aynı idare daha önce salgına karşı namazların Mescid-i Aksa’nın avlusunda kılınması yönünde karar almıştı.

