Merkel'in halefi istifasını duyurdu

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi CDU'nun Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, parti genel başkanlığını bırakacağını ve gelecek seçimlerde başbakanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in genel başkanlığından istifa edeceğini ve önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde başbakanlığa aday olmayacağını duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in halefi olan ve gelecek seçimlerde aday olmayacağını duyuran Merkel'den sonra başbakanlığa aday olması beklenen Annegret Kramp-Karrenbauer'in bu açıklaması Thüringen eyaletinde faşist parti AfD ile CDU'lu milletvekillerinin de desteğiyle hükümet kurma girişiminin yol açtığı siyasi krizin ardından geldi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre CDU'dan yapılan açıklamada Annegret Kramp-Karrenbauer'in parti merkez yönetim kurulunda yaptığı konuşmada "parti içindeki bazı kesimlerin Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Parti ile açıklığa kavuşmamış ilişkileri bulunduğunu" söylediği ve bu iki partiyle işbirliğine net bir şekilde karşı olduğunu kaydettiği belirtildi.

Alman kamuoyunda AKK kısaltmasıyla bilinen Kramp-Karrenbauer, parti genel başkanlığıyla başbakanlığın tek elde olması gerektiğini düşündüğünü, bu nedenle yaz aylarında başbakan adaylığı sürecini organize ederek genel başkanlığı bırakacağını açıkladı.

Alman haber ajansı, Başbakan Merkel'in toplantıda AKK'ye teşekkürlerini ilettiğini ve Savunma Bakanlığı görevine devam etmesini istediğini bildirdi.

