Merkel'den 'Kuzey Akımı 2' açıklaması: Geri adım atmayacağız

Almanya Şansölyesi Merkel, ABD Senatosu'nun Rusya'dan doğalgaz sağlayacak Kuzey Akımı 2 boru hattı üzerinde çalışan Alman şirketlerine yaptırımları onaylamasına tepki gösterdi. Merkel, yaptırımlar karşısında geri adım atmayacaklarını söyledi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ABD'nin Kuzey Akımı 2 (Nord Stream 2) boru hattını inşa eden Alman şirketlerine yönelik yaptırımları karşısında geri adım atmayacaklarını söyledi.

Almanya Parlamentosu'nda (Bundestag) milletvekillerine hitaben konuşan Merkel, bu tür yaptırımlara şiddetle karşı çıktığını belirtti ve Washington'un Berlin'i projeyi terk etmeye zorlayamayacağını söyledi.

Merkel "NSA (casusluk skandalı) meselesiyle ilgili olarak ABD'ye karşı geri basmadık, şimdi de geri basmaya niyetli değiliz" diye konuştu.

Salı günü, ABD Senatosu, Almanya ile Rusya arasındaki ikinci doğalgaz hattı projesi Kuzey Akımı 2'ye yaptırım uygulanmasının yolunu açan bir tasarıyı onayladı. Washington'daki yetkililer, uzun zamandan beri ülkenin Moskova'ya bağımlı hale geleceğini savunarak Almanya'yı projeyi iptal etmeye zorluyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, bahsi geçen projenin “Almanya’yı Rusya’nın esiri” haline getirdiğini söylemişti. Trump, Almanya’nın Rusya yerine ABD’den LNG (Likit Doğal Gaz) alması gerektiğini savunmuştu.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD’nin adımını Avrupa’da “haksız rekabet” yoluyla kendi doğalgazının satışını teşvik etme girişimi olarak nitelendirerek eleştirmişti.