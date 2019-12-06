Merkel'den Auschwitz'e erken ziyaret

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Polonya'daki ölüm kampı Auschwitz'i ziyaret etti. Almanya basını Merkel'in görevden erken ayrılmak zorunda kalabileceğini hesaba katarak Auschwitz ziyaretini öne aldığını yazdı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Polonya'daki Nazi kampı Auschwitz'i ziyaret etti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile birlikte kamptakilerin kurtarılışının 75. yıldönümü için yapılan törende konuşan Merkel, "Sorumluluk ulusal kimliğimizin parçasıdır" dedi. Kamptakiler 27 Ocak 1945'te Sovyet askeri tarafından kurtarılmıştı ancak Merkel'in ziyaretini yıldönümünden önceye alması dikkat çekti.

Kışla olarak inşa edilen Auschwitz, Polonya'yı işgal eden Naziler tarafından 1939'dan itibaren kullanılmaya başlanmış ve kısa sürede 40 civarında kamptan oluşan dev bir ölüm merkezine dönüşmüştü.

Kampta, Merkel’in ziyareti sırasında saygı duruşunda bulunduğu “Arbeit macht frei” (Çalışmak özgür kılar) yazılı ünlü kapıyı geçer geçmez solda, bir genelev bulunuyordu. Blok 24A, 1943’ten Ocak 1945’e, kampın boşaltılmasından birkaç gün öncesine kadar, “işe yarar” tutsakların kullanımına açık ve zorla fuhuş yaptırılan bir genelevdi.

Savaş sonrası, Auschwitz ile birlikte aralarında Dachau, Buchenwald, Kaiser Wilhelm Enstitüsü, Auschwitz gibi işkence ve ölüm kamplarının işkencecilerinin bulunduğu bu Nazi suçluları ABD’de orduda, üniversitelerde ve CIA’da resmen işe alınmışlardı.

Söz konusu kamplarda Yahudiler dışında on binlerce Roman, Yahudi olmayan Polonyalı, Sovyet savaş esiri, eşcinsel ve siyasi tutsak da öldürüldü.

Kampın Sovyet askerleri tarafından kurtarıldığı 27 Ocak 1945 tarihi aynı zamanda dünya çapında Soykırım Anma Günü olarak anılıyor.

Merkel’in bu kamp ziyaretinin ise, 2021 yılındaki seçimlerde aday olmayacağını açıklamış olması ancak koalisyon hükümetinin daha önce dağılma ihtimalinin bulunması gibi nedenlerle bağlantılı olduğu iddialar arasında. BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Almanya basını başbakanın görevden erken ayrılmak zorunda kalabileceğini hesaba katarak Auschwitz ziyaretini öne aldığını yazdı.