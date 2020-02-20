Merkel'dan Hanau saldırısıyla ilgili açıklama: Irkçı bir motivasyonla...

Almanya Şansölyesi Merkel, Hanau’da 5’i Türk en az 9 kişinin öldüğü saldırının ırkçı bir saldırı olduğuna dair işaretler olduğunu söyledi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de olayı bir ‘terörist şiddet eylemi’ olarak niteledi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Hanau kentinde dün akşam iki nargile kafeye düzenlenen ve en az 9 kişinin öldüğü silahlı saldırılara dair açıklama yaptı.

Merkel, daha sonra evinde annesiyle ölü bulunan failin düzenlediği saldırının ırkçı bir saldırı olduğuna dair işaretler olduğunu söyledi. Merkel “Saldırganın ırkçı bir motivasyonla, farklı dinlerden, kökenlerden ve farklı görünüşte olan insanlara nefret duyarak hareket ettiğini gösteren çok fazla işaret var” diye konuştu.

Berlin’de düzenlediği basın toplantısında Merkel “Saldırının perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor. Vatandaşlarımızı kökenlerine ve dinlerine göre ayırt etmiyoruz. Irkçılık bir zehirdir. Nefret bir zehirdir. Ve bu zehir toplumumuzda var ve çok sayıda suçun da sorumlusu” dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de saldırıya dair yaptığı açıklamada “Hanau'daki terörist şiddet eyleminden” dolayı endişe içinde olduğunu söyledi. "Irkçı nefretin tehdit ettiği tüm insanların yanındayım. Yalnız değilsiniz" diyen Steinmeier, ”Ülkemizde barış içinde bir arada yaşamı savunmayı bırakmayacağız" diye konuştu.

Hanau'da dün gece iki nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının 43 yaşındaki şüphelisi, olayın ardından 72 yaşındaki annesiyle birlikte ikamet ettikleri evde ölü olarak bulundu. Polis şüphelinin annesini öldürdükten sonra intihar ettiğini tahmin ediyor.

KALIN: ALMAN MAKAMLARININ AZAMİ ÇABA GÖSTERMELERİNİ BEKLİYORUZ

Öldürülenlerden 5’inin Türk uyruklu olduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada “Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "İlk gelen bilgilere göre, tam nihai bir şekilde kesin söylemek doğru değil ama ırkçı motifli bir saldırı olduğu söyleniyor. Nihai açıklamayı bekleyeceğiz" açıklaması yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamada "Büyükelçiliğimiz başta olmak üzere ilgili birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamların saldırıyı aydınlatmak için gerekli çabayı göstereceklerine inanıyorum" dedi.

