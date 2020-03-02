Merkel’dan Erdoğan’a sığınmacı yanıtı: Kabul edilemez

Almanya Şansölyesi Merkel, ‘Erdoğan ve hükümetinin memnuniyetsizliklerini diyalog yoluyla değil de mültecileri kullanarak dışavurması kabul edilemez’ dedi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sınırları açma kararına ilişkin konuştu.

Merkel, Erdoğan ve hükümetini “mültecileri kullanmakla” suçladı ve bu kararın “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Merkel “Türkiye’nin İdlib konusunda çok büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğunu anlıyorum. Yine de bana göre Erdoğan ve hükümetinin memnuniyetsizliklerini Avrupa Birliği olarak bizimle diyalog içinde değil de mültecileri kullanarak dışavurması kabul edilemez. Bana göre bu devam edilecek bir yol değil” dedi.

Merkel “Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşması üzerinde görüşebiliriz. Almanya, Türkiye'yi destekleyecektir” diye ekledi.