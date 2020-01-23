Merkel yarın Türkiye'ye geliyor

Almanya Şansölyesi Merkel, yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye "çalışma ziyareti"nde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel'ın görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin yanısıra "Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin fikir alışverişi"nde bulunulacak.

Açıklamada, görüşmede "Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-AB ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ağırlıklı olarak ele alınacağı" kaydedildi.

Merkel ile Erdoğan'ın Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni eğitim ve sosyal tesis binalarının resmi açılışını da yapması bekleniyor.