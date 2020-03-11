Merkel Libyalı komutan Hafter'i Berlin'de kabul etti

Almanya Başbakanı Merkel, Libyalı komutan Hafter’i başkent Berlin’de kabul etti. Merkel görüşmede Libya'daki soruna askeri çözümün mümkün olmadığını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libyalı komutan Hafter'i başkent Berlin'de kabul etti.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in görüşmede Libya'daki ihtilafın "askeri yollarla çözülemeyeceğini” söylediğini duyurdu.

DW Türkçe'nin haberine göre Merkel görüşmede ayrıca "Berlin Konferansı’nda alınan kararlara uygun bir biçimde ateşkesin ve siyasi süreçte ilerlemenin sağlanmasının gerekli olduğunu” belirtti.

Hafter Pazartesi günü de Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edilmişti.

Hafter'e bağlı askeri güçler Libya'nın güneyi ve doğusunu kontrolü altında tutuyor. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus'taki Fayiz Serrac başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni devirmek isteyen Hafter'e Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri destek veriyor. Türkiye ise Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin en büyük destekçileri arasında.

19 Ocak tarihinde 16 ülke ve çok sayıda uluslararası örgütün katıldığı Berlin'deki Libya Konferansı'nda ülkeye silah ve askeri destek gönderilmesinin durdurulması, silah ambargosuna bağlı kalınması konusunda uzlaşma sağlanmıştı.

Hafter ile Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında ateşkese varılması kabul edilmiş ancak ateşkese geçen haftalarda uyulmamıştı.

Mart ayı başında Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti.

Geçen hafta Ulusal Mutabakat Hükümeti Hafter milisleri ve müttefiklerine karşı harekat başlatmak istediklerini duyurmuştu.