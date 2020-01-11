Merkel: Libya'daki krizin çözümü için Berlin'de konferans düzenlenecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Almanya Başbakanı Angele Merkel, Berlin'de Libya için barış konferansı düzenleneceğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Merkel, Putin ile Moskova'da düzenlediği ortak basın toplantısında, "Rusya ve Türkiye'nin ortak çabalarının başarılı olmasını temenni ediyoruz. Berlin'deki barış görüşmeleri için yakında davetiyeleri yollayacağız" dedi.

Almanya Başbakanı "barış" görüşmelerine Birleşmiş Milletler'in öncülük edebileceğini söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Putin ise Libya'da General Halife Hafter ile Ulusal Mutabakan Hükümeti (UMH) arasında ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini söylerken, "Almanya'nın girişimiyle Berlin'de düzenlenecek uluslararası konferansın zamanlamasının uygun olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Rus lider, konferansa "Libya'da çözüme katkıda bulunacak tüm ülkelerin katılmasının sağlanması gerektiğini" söyledi.