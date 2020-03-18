Merkel: Durum ciddi, bu kısıtlamalar Almanya Cumhuriyeti tarihinde görülmedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, durumun ciddi olduğunu dile getirdi, 'Bu kısıtlamalar Almanya Cumhuriyeti'nde şimdiye kadar görülmedi' dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında koronavirüsle mücadelenin tarihi bir önemi olduğunu söyledi.

Vatandaşları akılcı ve disiplinli davranmaya çağıran Merkel, durumun ciddi olduğunu dile getirdi.

Etkinliklerin iptal edilmesinin, okulların, kreşlerin ve oyun alanlarının kapatılmasının sert önlemler olduğunu bildiğini belirten Merkel, "Bu kısıtlamalar Almanya Cumhuriyeti'nde şimdiye kadar görülmedi" dedi.

Merkel, "Önümüzdeki günlerde geçerli olacak kurallara uyun. Hükümet olarak neleri düzeltebileceğimizi ve nelerin gerekli olduğunu gözden geçiriyoruz" şeklinde sözlerini sürdürdü.