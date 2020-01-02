Mercedes çekilince İran kendi fabrikasını açtı

İran, Alman şirket Mercedes-Benz'in ABD yaptırımları nedeniyle ülkede faaliyetlerini çekmesinin ardından kamyon fabrikası açtı.

İran, ülkenin kuzey batısında bulunan Meşginşehr kentinde ağır yüklü kamyon fabrikası açtı.

Telesur'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dün açılış törenine katıldığı fabrikada üretime başlandı.

Günde 50 tırın üretileceği fabrikada halihazırda 400 işçinin çalıştığı, yakın zamanda ise ilk aşamada 800 kişinin daha istihdam edileceği belirtildi.

ÜRETİMDE YARDIMCI OLAN MERCEDES ÜLKEDEN ÇEKİLDİ

Fabrikada üretilen Chapar model kamyonun Alman şirket Mercedes'in yardımıyla üretildiği ve çoğu parçanın Mercedes'in orijinal parçalarıyla uyuştuğu belirtildi.

ABD'nin Ağustos 2018'de İran'a dönük yaptırım uygulamaya başlaması nedeniyle Alman şirketin ülkedeki faaliyetlerini askıya aldığı ve böylece İran'ın üretime tek başına devam ettiği belirtildi.