Melania Trump yuhalandı... 'Fareler tarafından işgal edilmiş bir dağınıklık...'

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Baltimore kentinde yaptığı konuşmada yuhalandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, kendi başlattığı "Be Best" girişimi kapsamında ülkedeki "opioid krizi" hakkında bir konuşma yapmak üzere gittiği Baltimore Gençlik Zirvesi'nde yuhalandı.

Trump konuşmasına başladığında salon biraz daha sessizleşse de, bir grup konuşma sırasında da Trump'ı protesto etmeye devam etti.

Konuşmadan bir kaç saat sonra yazılı açıklamada bulunan Melania Trump, "Biz bir demokraside yaşıyoruz ve herkesin kendi fikirleri olabilir, ancak ülkemizde ciddi bir kriz var ve ben çocukları uyuşturucu kullanımının tehlikeli sonuçları hakkında eğitmekten vazgeçmeyeceğim" ifadesini kullandı.

Donald Trump, Baltimore'u Kongre'de temsil eden Demokrat Elijah Cummings'e ağır ithamlarda bulunmuş ve Baltimore'a "fareler tarafından işgal edilmiş bir dağınıklık" demişti.