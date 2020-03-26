Meksikalı Vali: Fakirlerin koronavirüse karşı bağışıklığı var

Koronavirüs salgını sonrası emekçi düşmanı açıklamalar sürüyor. Meksika’da bir vali, ‘fakirlerin koronavirüse karşı bağışık olduğunu’ savundu.

Meksika'nın Puebla eyaletinin Valisi Miguel Barbosa, yeni koronavirüs salgınından "fakirlerin bağışıklığı olduğu için etkilenmediğini" söyledi.

El Universal'de yer alan habere göre, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Meksika’da bugüne kadar salgına yakalananlarının önemli bir bölümünün varlıklı kişiler olduğunu savunan Barbosa, “Zenginseniz risk altındasınız demektir. Fakirseniz, böyle bir şey yok, fakirlerin bağışıklığı var” dedi.

745 KOVİD-19 vakasının görüldüğü ülkede şimdiye kadar altı kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.