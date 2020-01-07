Meksika'da uyuşturucu savaşı: 60 binden fazla kişi kayıp

Meksika'da devletin uyuşturucu kartelleri ve suç örgütleriyle 'mücadele' başlattığı 2006 yılından bu yana 60 binden fazla kişinin 'kaybolduğu' açıklanırken, kayıpların yüzde 53'ünün 15-35 yaşları arasında olduğu belirtildi. Yalnızca geçen yıl 31 binden fazla kişinin öldürüldüğü anlaşıldı.

Meksika'da devletin uyuşturucu kartelleri ve suç örgütleriyle "mücadele" başlattığı 2006 yılından bu yana 60 binden fazla kişinin "kaybolduğu" açıklandı. Sadece geçen yıl 31 binden fazla kişi öldürüldü.

Ülkedeki ölüm ve kayıpların asıl faili uyuşturucu kartelleri ve suç örgütleri olsa da, güvenlik güçleri de ölüm ve kayıplardan sorumlu tutuluyor. Kaybolanların yüzde 53'ü 15-35 yaşları arasında ve yüzde 74'ünü erkekler oluşturuyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, kayıpları arama çalışmalarını koordine eden Meksika Ulusal Arama Komisyonu Başkanı Karla Quintana, sadece geçen yıl 5 binden fazla kişinin kaybolduğunu belirtti.

Ülkenin o dönemki başkanı Felipe Calderón 2006 yılında uyuşturucu ticaretine karşı orduyu devreye sokmuştu. O günden bu yana iki kez yönetim değişse de, uyuşturucu ticareti ve uyuşturucuyla bağlantılı suçlar hâlâ kontrol altına alınabilmiş değil.

LATİN AMERİKA'DAKİ EN FAZLA KAYIP SAYISI

Meksika'daki kayıp sayısı Latin Amerika'daki diğer ülkelerin de üzerinde. Guatemala'da 36 yıl süren iç savaşta yaklaşık 40 bin kişi, Arjantin'de 1976-1983 yılları arasındaki askeri yönetim sırasında da yaklaşık 30 bin kişi kaybolmuştu.

Meksika İnsan Hakları Müsteşarı Alejandro Encinas Rodríguez, Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador'un görevi devraldığı Aralık 2018'den bu yana, 873 gizli mezarda 1124 ceset bulunduğunu açıkladı. Obrador, "savaşı bitirme ve barış getirme" vaadiyle seçilmiş ve şiddetle mücadele için yeni bir ulusal güvenlik birimi kurma sözü vermişti. Ancak çok az sayıda Meksikalı bu birime katılmak için başvurmuş, pek çok kişi öldürülme korkusuyla bu görevden uzak durduğunu söylemişti.

MKP YÖNETİCİSİ: UYUŞTURUCU SORUNU ABD ELİYLE YARATILDI

21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı için geçtiğimiz Ekim ayında İzmir'de bulunan Meksika Komünist Partisi (MKP) Yöneticisi Arturo Martínez Nateras soL'a verdiği röportajda Meksika'daki uyuşturucu ve yolsuzluk sorunun ABD eliyle yaratıldığını söylemişti.

ABD'nin Kore Savaşı sırasında afyon üretmesi için Meksika Hükümeti ile gizli bir anlaşma yaptığını söyleyen Nateras, "Tekrar ediyorum, ülkede afyon üretimi değil tüketimi dahi yoktu. Uyuşturucu üretimine başlandı ve daha sonra ABD’ye götürmek üzere bölgesel olarak üretim yapan büyük uyuşturucu kartelleri şekillendi. Kokain bir fenomen olarak ortaya çıktığında, Meksika’da kokain üretilmiyordu" diye konuşmuştu.

Nateras, "uyuşturucu sorunuyla polis şiddetini kullanarak mücadele edemeyeceğini" de söylemişti.