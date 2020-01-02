Meksika'da cezaevinde mahkumlar arasında silahlı kavga: En az 16 ölü

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde bulunan bir hapishanede çıkan silahlı kavgada en az 16 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Zacatecas eyaletindeki Cieneguillas hapishanesinde mahkumlar arasında kavga çıktı.

Euronews'ta yer alan habere göre, yaklaşık üç saat süren şiddet olayında mahkumlar ateşli silah, bıçak ve sert cisimlerle birbirine saldırdı.

Kavgadan sonra bir mahkumun üzerine silah bulundu, ayrıca hapishanede üç silah daha ele geçirildi.

Yerel basına bilgi veren eyaletteki güvenlik sorumlusu Ismael Camberos Hernandez, olayda güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.

Denetimlerde herhangi bir silah bulunmadığını belirten Hernandez, kavganın ardından yapılan aramada 9 cep telefonu, 17 bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

Silah, cep telefonu ve uyuşturucunun ziyaretçiler tarafından getirilmiş olabileceğini belirten Hernandez, mahkumların tamamının ateşli silahla ölmediğini, bazılarının bıçak ve sert cisim darbeleriyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Meksika'da Morelos bölgesinde geçen yılın Ekim ayında 6 mahkum yaşamını yitiredi.

Çok sayıda kişinin öldüğü Topo Chico hapishanesi ise Eylül ayında kapatıldı.