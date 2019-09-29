Mekke-Medine arası hızlı tren hattında yangın çıktı

Cidde'de Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nda çıkan yangına itfaiye araçları ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Yangında ölü ya da yaralı bulunmadığı açıklandı.

Suudi Arabistan yerel medyasında yer alan haberlere göre, Cidde'nin Süleymaniye semtindeki Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nun çatısında yangın çıktı. Yangına itfaiye araçlarının yanı sıra havadan helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı. Yangın nedeniyle, Mekke ve Medine arasındaki tren seferlerinin durdurulduğu, alevlerin uzak mesafeden görüldüğü belirtildi. Yangında ölü ya da yaralı bulunmadığı açıklandı. Yıllık 60 milyon yolcu taşıması beklenen Mekke-Medine arasındaki hızlı tren hattı, geçen yıl ekim ayında hizmete açılmıştı.