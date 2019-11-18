Meclis'te Afrin’den çalınan zeytin tartışması: AKP'liler 'ÖSO'nun sözcüsüyüz' dedi

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP’li Ünal Çeviköz’ün, ‘Afrin’de ÖSO’nun çaldığı zeytinlerden üretilen zeytinyağları Türkiye üzerinden ihraç edildi’ demesi üzerine AKP'li Uğur Aydemir ‘Evet, Türkiye’ye geliyor, itiraf ediyoruz. PKK’nın eline mi bırakacağız bunları’ dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçe görüşmelerinde Afrin zeytini tartışması yaşandı.

CHP’li Ünal Çeviköz'ün “Afrin’de ÖSO’nun çaldığı zeytinlerden üretilen zeytinyağları Türkiye üzerinden ihraç edildi” demesi üzerine açılan tartışma sırasında CHP milletvekili Abdüllatif Şener’in AKP’lilere “ÖSO’nun sözcüsü müsünüz” demesi üzerine AKP’li İbrahim Aydemir “ÖSO’nun sözcüsüyüz evet” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz konuşmasında, “Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasi egemenliğini ve bağımsızlığını Gaziantep merkezli geçici Suriye Hükümeti kurarak, bu oluşumun başkanını da televizyonlara çıkararak, bu oluşumun Suriye’den alınan diplomalara denklik vermesine izin vererek, Afrin’de ÖSO’nun çaldığı zeytinlerden üretilen zeytinyağlarını Türkiye üzerinden ihraç ederek, Suriye’de fakülte kurarak sağlamak mümkün değildir. Bütün dünya, Suriye’deki askeri varlığımızın giderek azaltılmasını beklerken, görülen odur ki AKP’nin Suriye’den çıkmaya niyeti yoktur” dedi.

AKP’Lİ VEKİL: SÖZÜNÜ İADE EDİYORUM

Çeviköz’ün sözlerine yanıt veren AKP’li Volkan Bozkır “Efendim, ÖSO zeytin hırsızıymış. Bu lafı aynen iade ediyorum, ‘zeytin hırsızı’ dediği ÖSO derken Türk Silahlı Kuvvetleri’yle bu bölgelerde üç harekâtı gerçekleştirmiş ve şehitler vermiş insanlardan bahsediyoruz, gruptan bahsediyoruz. Bu şekilde bir ifadeyi 500 bin Suriyeliyi katletmiş Beşar Esad’ın elini sıkmak için yarışa giren bir partinin temsilcisinin söylemesini de doğrusu yadırgamadım” dedi.

‘ÖSO’NUN SÖZCÜSÜYÜM VAR MI!’

CHP’li Milletvekili Abdüllatif Şener, “Sayın Volkan Bozkır, ÖSO’nun sözcüsü mü?” demesi üzerine AKP’li İbrahim Aydemir, “Benle beraber hareket ediyorsa evet sözcüsüyüm, var mı!” diye seslendi. Bozkır da, “Türk Silahlı Kuvvetleri’yle birlikte hareket eden ÖSO’dan bahsediyoruz. Eğer ÖSO’ya bu laf ediliyorsa Türk Silahlı Kuvvetleri’ne de laf atmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikte hareket ediyor; ÖSO’ya laf eden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne de laf etmiş olur, onun için iade ettim” dedi.

AYDEMİR: 'BİZ ALMAZSAK KİM ALACAK?'

AKP’li Uğur Aydemir de bütçe konuşmasında konuyu yeniden gündeme getirdi. “Afrin’den veya Suriye’den zeytin ve zeytinyağı Türkiye’ye gelmekte midir? Evet, gelmektedir” diyen Aydemir “Orada yaşayan insanlar, Afrin’deki insanlar zeytin üretmektedirler, zeytinyağı üretmektedirler. Eğer biz bunları Türkiye olarak almazsak bunları kim alacak değerli arkadaşlar? Kim alır bunları, kim satar?” dedi.